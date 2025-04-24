Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da da teknik direktör değişikliğine gidildi. 4-0’lık Iğdır FK yenilgi sonrası teknik direktör İlker Püren’le yollar ayrılırken, İrfan Buz’la anlaşma sağlandı.

Sakaryaspor’un yeni teknik direktörü İrfan Buz, Bosna-Hersek takımlarından Velez Mostar’ı çalıştırırken, sözleşmesini feshedip Sakarya’nın başına geçti. 58 yaşındaki deneyimli teknik adam, Türkiye’de en son geçen sezon Şanlıurfaspor’u çalıştırdı.

45 puanı bulunan ve az da olsa düşme korkusu yaşayan Sakaryaspor, İlker Püren’le çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alarak 18 puan toplarken, attığı 18 gole karşılık 22 gol yedi.