Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 27 Nisan Pazar günü oynanacak 36.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Alpaslan Şen düdük çalacak. Eryaman Stadı’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Egemen Savran ve Kocaeli bölgesinden Mehmet Ali Vardar yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

7 MAÇTA 14 PUAN

38 yaşındaki Alpaslan Şen, hakemlik kariyerinde, klasmanda en çok Ahlatcı Çorum FK ile Sakaryaspor’un maçlarını yönetti. Şen, iki takımın da 7 maçında düdük çaldı.

Ahlatcı Çorum FK, Alpaslan Şen’in yönettiği maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alırken, tek mağlubiyetini bu sezon evinde Boluspor’a karşı 2-0’lık skorla yaşadı.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ

Şen, Ahlatcı Çorum FK’nın Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendiği karşılaşma ile birlikte bu sezon üçüncü kez kırmızı-siyahlı takımın maçını yönetecek.

Ahlatcı Çorum FK, Alpaslan Şen’in yönettiği maçlarda 2016-2017 sezonunda, sahasında Karacabey Belediye’yi 4-2 yenerken, 2017-2018 sezonunda, Osmaniyespor’la (D) 1-1, 2021-2022 sezonunda da evinde Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı. 2022-2023 sezonunda, sahasında Bursaspor’u ve Isparta 32 Spor’u 2-1 yendiği karşılaşmalarda düdük çaldı.

ŞAMPİYONLUK MAÇINI YÖNETTİ

Ahlatcı Çorum FK, 2022-2023 sezonunun 37.haftasında, evinde Isparta 32 Spor’u 2-1 yenerek 1.Lig’e yükselmeyi garantilerken, o karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çalmıştı.

20 SARI, 2 KIRMIZI

Alpaslan Şen’in yönettiği maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 20 sarı, 2 kırmızı kart görürken, rakip takım oyuncuları ise 17 sarı ile cezalandırıldı.

ANKARAGÜCÜ 2 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Alpaslan Şen, Ankaragücü’nün ise ikisi de bu sezon olmak üzere iki maçını yönetti. Başkent ekibi, bu maçlarda deplasmanda Sakaryaspor’la 2-2 berabere kalırken, evinde Iğdır FK’ya 4-0 yenildi.