Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 3 haftasına girilirken, hem Süper Lig, hem play-off finali, hem play-off yarışı, hem de ligde kalma mücadelesi adeta nefes kesiyor. Play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK’nın işi bir hayli zor görünüyor.

KOCAELİ SÜPER LİG’DE

Normal sezonun son 3 haftasına girilirken, 69 puanla liderlik koltuğunda yer alan Kocaelispor, en yakın takipçisi Fatih Karagümrük’ün 9 puan önünde Süper Lig’e yükselmeyi garantilemiş durumda.

İKİNCİLİK bYARIŞI DA NEFES KESİYOR

Kocaelispor’un ardından direkt Süper Lig’e çıkacak ikinci takım olabilmek için Fatih Karagümrük’ün yanı sıra 59 puanlı Gençlerbirliği, 58 puanlı Erzurumspor ve 57 puanlı Bandırmaspor kıyasıya bir mücadele içerisindeler. 55 puanlı İstanbulspor ve 54 puanlı Amed Sportif Faaliyetler de Süper Lig hayalleri kuruyor.

SÜPER LİG OLMAZSA FİNAL BİLETİ

Süper Lig’e direkt yükselme yarışının yanı sıra sezonu üçüncü bitirip play-off finaline direkt kalma yolunda da ciddi bir mücadele var. İkinciliği kaçıran takımlar sezonu üçüncü tamamlayarak Süper Lig’e yükselme maçına çıkmanın da hesaplarını yapıyorlar. Üçüncülük için Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Erzurumspor büyük avantaja sahipler.

6 TAKIM PLAY-OFF POTASININ DIŞINDA PUSUDA BEKLİYOR

Üçüncülükten sonra normal sezonu 4, 5, 6 ve 7.sırada tamamlayan takımlar da Süper Lig’e yükselen üçüncü takımın belirleneceği play-off maçları oynama hakkı kazanacak. Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Bandırmaspor, İstanbulspor ve Amed Sportif Faaliyetler haftaya play-off potasında girerken, 52’şer puanlı Iğdır FK, Esenler Erokspor ve Boluspor, 51’er puanlı Ahlatcı Çorum FK ve Keçiörengücü ile 50 puanlı Ümraniyepor da play-off hattının gerisinde rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyorlar.

İkili averajla birlikte Play-Off potasının 4 puan gerisinde yer alan Ahlatcı Çorum FK’nın da play-off bileti alıp alamayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak.

SÜPER LİG, FİNAL VE PLAY-OFF MÜCADELESİ VEREN TAKIMLARIN KALAN MAÇLARI

F.KARAGÜMRÜK (60 PUAN)

Keçiörengücü

Pendikspor (D)

Iğdır FK

GENÇLERBİRLİĞİ 59 PUAN

Adanaspor (D)

Sakaryaspor

Y.Malatya (D)

ERZURUMSPOR 58 PUAN

Sakaryaspor (D)

Ümraniyespor

Şanlıurfaspor (D)

BANDIRMASPOR 57 PUAN

E.Erokspor

Manisa FK (D)

Pendikspor

İSTANBULSPOR 55 PUAN

Pendikspor

E.Erokspor (D)

A.Çorum FK

AMED SPORTİF 54 PUAN

Ümraniyespor (D)

Adanaspor

Ankaragücü (D)

IĞDIR FK 52 PUAN

Y.Malatya (D)

Kocaelispor

F.Karagümrük (D)

ESENLER EROK 52 PUAN

Bandırmaspor (D)

İstanbulspor

Sakaryaspor (D)

BOLUSPOR 52 PUAN

Kocaelispor (D)

Y.Malatya

Adanaspor (D)

KEÇİÖRENGÜCÜ 51 PUAN

F.Karagümrük (D)

Ankaragücü

Kocaelispor (D)

A.ÇORUM FK 51 PUAN

Ankaragücü (D)

Şanlıurfaspor

İstanbulspor (D)

ÜMRANİYESPOR 50 PUAN

Amed Sportif

Erzurumspor (D)

Manisa FK