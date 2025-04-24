Kulüpler arası Genç Erkekler Voleybol Yarı Final Grup Birinciliği maçlarının oynanacağı merkezler ve tarihleri belli oldu. Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, Sivas grubunda final bileti arayacak.

Grup maçları sonunda yarı final grubuna yükselen 16 takım, Bilecik, Burdur, Sivas ve Elazığ olmak üzere 4’erli 4 grubu ayrıldı. Amasya grubunu birinci bitiren Çorum şampiyonu Sungurlu Belediyespor, Giresunspor, Tokat Gençlikspor ve Kayseri Elit Voleybol ile birlikte Sivas grubunda mücadele edecek.

Gruplarda maçlar 9-11 Mayıs tarihlerinde tek devreli lig statüsüne göre oynanacak gruplarını birinci bitiren takımlar 13-18 Haziran tarihlerinde Kayseri’de oynanacak ve Türkiye şampiyonunun belli olacağı final grubuna yükselecek.