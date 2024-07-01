Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’un teknik direktörü belli oldu.

Geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve getirilen Coşkun Demirbakan’la yollarını ayıran Sakaryaspor’da Başkan Gökhan İn’in kongre sürecinde takımın başına getireceğini açıkladığı Real Madrid’in eski futbolcularından Salgado’nun Suudi Arabistan Futbol Federasyonu tarafından milli takım altyapısında göreve getirilmesi üzerine Suat Kaya’ya yöneldi. 2019-2020 Sezonunda da Sakaryaspor’da görev yapan Suat Kaya ile anlaşma sağlandı.

Galatasaray’ın eski milli futbolcusu, teknik direktör Suat Kaya ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.