Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geçireceği ikinci sezonun hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Saat 16.00’da tesislerde toplanan Çorum FK, saat 18.00’de, teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, tesislerdeki fitnes salonunda sezonun ilk antrenmanına başladı. Antrenman, salon çalışmasından sonra Bülent Üstüner Sahası’nda devam etti.

Antrenman öncesinde, sezonun sakatlıksız, kazasız belasız ve başarılı geçmesi dileğiyle kurban kesildi. Antrenmana yeni transferlerden Kasongo, Sertaç ve Berkay da katıldı. Geçen sezonki kadroda yer alan futbolculardan Thomas, Geraldo, Nalepa, Hakan Barış ve Suat’ın izinli oldukları için antrenmana katılmadıkları belirtildi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve bazı yöneticiler de izledi.

Çorum FK yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.