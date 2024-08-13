Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Necat Yazıcı'nın katılımlarıyla Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Ağustos ayı Encümen toplantısını Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

5199 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerin birliğin çalışmalarına etkisinin ele alındığı toplantıda, Çorum’da dört noktada yapılacak doğal yaşam alanlarının yapımına ilişkin esaslar görüşüldü ve teknik bir heyet oluşturularak barınak inşası çalışmalarının hızlandırılması kararlaştırıldı.