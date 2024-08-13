Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski İl Başkanı Hüseyin Esenyel’in kardeşi Hasan Esenyel vefat etti.

Alınan bilgiye göre Ulukavak Mahallesi Garantievler 7. Sokak’ta yaşayan 59 yaşındaki Hasan Esenyel evinde hayatını kaybetti.

Kendisinden bir süredir haber alınamayan Hasan Esenyel’in yakınlarının durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdiği, olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemede Esenyel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Esenyel’in cenazesi yarın (14 Ağustos 2024 Çarşamba günü) öğle namazının ardından Abdibey Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi