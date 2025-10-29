AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ahlatcı mesajında, cumhuriyetin aziz milletimizin bağımsızlık yolundaki azminin, kararlılığının ve vatan sevgisinin en büyük eseri olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla Cumhuriyetimizi geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Cumhuriyetimizin 102. yılı, Türkiye’nin her alanda daha güçlü, daha adil ve daha müreffeh bir geleceğe yürüyüşünün nişanesidir” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi