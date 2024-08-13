Pikniğe Çorum ve diğer illerin yanısıra yurtdışından çok sayıda Yurt Kardeşleri eş ve çocuklarıyla birlikte katılım sağlarken gün boyu hem hasret giderdi hem de doyasıya eğlendi.

Geçmiş yıllarda Kültür Sitesi içerisindeki salonda yıllarca YURT-DER öncülüğünde buluşarak hasret gideren daha sonraki yıllarda ise Kuşsaray Köyü ve Sıklık’ta düzenlenen pikniklerde buluşan yurt kardeşleri bu yıl da Sıklık Tabiat Parkı’nda biraraya geldi. Programa Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz ile bazı davetliler de katıldı.



Çorum Yetiştirme Yurdunda büyüyen yüzlerce yurt çocuğu ve ailelerinin hasret gidermesine katkı sağlayan etkinlik 11 Ağustos 2024 Pazar günü 08.00-18.00 saatleri arasında yapıldı. Sevgi Yıldız, Ramazan Yıldız, Ercan Püsgüllü ve Hayri Şenöz’ün katkıları ile organize edilen programda yurt kardeşleri gün boyu eğlenceli etkinliklerde bulundu. Program yemek yenilmesi ile sona erdi. Yemeğin yapılmasında ise Yusuf Seyisoğlu, eşi Meryem Seyisoğlu ile oğul Metin Seyisoğlu önemli katkılar sağladı.