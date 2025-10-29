Çorum'da Cumhuriyet'in ilanının 102'nci yılı coşkuyla kutlandı.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Ali Çalgan konuşmasında, Cumhuriyet’in sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda bağımsızlık uğruna verilen büyük mücadelenin, milletçe kenetlenmenin ve ortak değerler etrafında birleşmenin simgesi olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'in Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla topyekûn verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin zaferle taçlandığı bir dirilişin adı olduğunu ifadede eden Çalgan, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Cumhuriyet'in 102. yılı nedeniyle şiirler okundu, Eti Anadolu Lisesi halk oyunları gösterisiyle beğeni topladı.

Tören, kortej geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Ali Çalgan, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Garnizon Komutanı Albay Fatih Yiğit, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan diğer protokol üyeleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.