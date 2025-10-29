Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Çorum Teşkilatı, Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen MTTB Şahlanış Kampı’na katıldı.

Kamp süresince çeşitli etkinliklerde yer alan Çorumlu gençler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ile senaristi Ozan Bodur gibi önemli isimlerle bir araya geldi.

MTTB Çorum İl Başkanı Samet Can Yıldırım, kamp hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatan sevdalısı gençlerle bir araya geldiğimiz bu anlamlı etkinliğe MTTB Çorum teşkilatı olarak katılım sağladık. Gençlerimizi hem çeşitli aktivitelerle buluşturduk hem de geçmişte MTTB ruhunu yaşamış değerli devlet büyüklerimizle bir araya getirdik. “MTTB Müslümanca duruştur” ve “MTTB Şahlanıştır” diyerek çıktığımız bu kutlu yürüyüşte bizlere destek veren tüm genç kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

Muhabir: Haber Merkezi