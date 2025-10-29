Osmancık’tan geçen Kızılırmak’a düşen bir kedi, Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ırmak kenarında oynadığı sırada suya düşen kedi, beton duvarların yüksekliği nedeniyle çıkamayınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dikkatli bir çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Sudan çıkarılan kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana alındıktan sonra kontrolleri yapılarak serbest bırakıldı.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların benzer durumlarda hayvanların güvenliği için vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini hatırlattı.

Muhabir: Haber Merkezi