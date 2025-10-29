CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Çorum Yumurta A.Ş.’yi ziyaret etti. Ziyarette, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Yılmaz Bülbül ve Reha Kip, Genel Müdür Mehmet Ağbal, Pazarlama Müdürü İsmail Laçin ve Taşeron Firma Yetkilisi Celal İrtürk ile bir araya gelen Milletvekili Tahtasız, yem, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışları ele aldı.

Üreticilerin yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyen Tahtasız, çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu. Ziyarette sektörün güncel durumu, üretim maliyetleri ve sürdürülebilir üretim için gerekli destek politikaları üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Çay eşliğinde hem güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerini hem de Çorum’un üretim potansiyeline bir kez daha tanıklık ettiklerini belirten Milletvekili Tahtasız, “Gösterdikleri içten misafirperverlik için teşekkür ederim. Üretenin yanında olmaya, emeğin değerini savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, yerel üreticilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak amacıyla saha ziyaretlerini sürdüreceğini ve üretimden yana politikaların her zaman savunucusu olacağını vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi