Çorum’da 30 yaşındaki bir genç, aracının içerisinde ölü halde bulundu. Olay Ulukavak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde yaşandı.
Alınan bilgilere göre, 30 yaşındaki Oğuzhan Karameşe’nin annesi, oğlunu aracının içerisinde hareketsiz halde yatarken gördü.
Oğlunun hareket etmediğini gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oğuzhan Karameşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Karameşe’nin cenazesi, savcının talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.