Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle Yaz Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar Ulukavak, Gülabibey, Mimarsinan ve son olarak Bahçelievler Mahallesi ile sürdürülen Mahalle Yaz Etkinlikleri bugün de Akkent Mahallesi’nde yapılacak.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Akkent Mahallesi Yaz Etkinliği bugün saat 18.30’da Akkent Pazar yerinde başlayacak. Spor etkinlikleri ile başlayacak programda saat 20.30’da ise Cemal Kurtoğlu konseri gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesi, tüm vatandaşları Mahalle Yaz Etkinliklerine davet etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ