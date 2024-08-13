Yeniden Refah Partisi heyeti, geçtiğimiz günlerde kereste dükkanında yangın çıkan Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Nuri Kuşcu ve beraberindeki İl yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde kereste fabrikasında yangın çıkan Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin’i ziyaret etti.

YRP heyeti ziyarette Şahin’e geçmiş olsun dileklerini ileterek yangınla ilgili bilgi aldı.

Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin de YRP İl Başkanı Kuşcu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR