Cumhuriyetin 102. yılı, tüm yurtta büyük bir coşku ve gururla kutlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında devlet erkânının katılımıyla Anıtkabir’de düzenlenen resmi törene AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı da katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sunulmasıyla başlayan törende, Cumhuriyetimizin kurucusu ve aziz şehitlerimiz rahmetle, minnetle anıldı.

Törende yer alan Milletvekili Ahlatcı, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun milletimizin azim ve kararlılığıyla gerçeğe dönüştüğünü vurguladı.

Ahlatcı, törende çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, devlet erkânı ile birlikte Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldık.

‘Türkiye Yüzyılı’ hedefiyle; geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Nice yüzyıllara Cumhuriyetimiz.”

Milletvekili Ahlatcı, Cumhuriyet’in 102. yılında birlik, beraberlik ve milli iradenin gücünü bir kez daha vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi