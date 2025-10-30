MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, geçtiğimiz aylarda partiye mülkiyetini kazandırdıklarını ve hizmete başlayan yeni İl Başkanlığı binasının açılışının 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 13.30’da gerçekleştireceğini duyurdu.

Açılış töreni öncesinde bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Çıplak, yaptığı açıklamada tüm basın-yayın kuruluşlarını ve medya mensuplarını törene davet etti.

Çıplak, “Bu önemli günde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

Haritacı Osmanbey Sokak (Balaban İş Hanı) adresindeki yeni hizmet binasının açılış törenine partililer, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi