Milyonlarca market çalışanını ve tüketicileri yakından ilgilendiren dev adım atıldı. Türkiye Perakende Federasyonu (TPF) ve TESK, zincir marketlerin Pazar günü kapalı olması konusunda tam mutabakata vardı. Artık son söz Ticaret Bakanlığı’nda.

Türkiye’de perakende sektöründe tarihi bir dönüşümün eşiğine gelindi. "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla düzenlenen çalıştayda, sektör temsilcileri Avrupa modeline geçiş için el sıkıştı. Düzenleme hayata geçerse, pazar günleri zincir marketlerin kapıları kapalı kalacak, esnaf nefes alacak ve yüz binlerce çalışan ailesiyle vakit geçirebilecek.

"Önümüzde Engel Yok, Karar Bekliyoruz"

Türkiye Perakende Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, sektörün ortak bir irade koyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sektör temsilcileri olarak Avrupa ülkelerinde olduğu gibi pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabık kaldık. Bu düzenlemenin önünde hukuki bir engel yok. Artık Ticaret Bakanlığımızın nihai adımı atmasını bekliyoruz."

Küçük Esnafa "Can Suyu", Çalışana Sosyal Hak

Düzenlemenin savunucuları, pazar tatilinin sadece ekonomik değil, toplumsal bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor:

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Bu adımın küçük esnafı koruyacağını ve toplumsal huzuru artıracağını belirtti.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Pazar mesailerinin aile bütünlüğünü bozduğunu, sosyal hayatın korunmasının verimliliği artıracağını ifade etti.

Bakan Ömer Bolat Ne Demişti?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha önce yaptığı açıklamalarda bu düzenlemeye yeşil ışık yakmıştı. Bakan Bolat, TOBB ve TESK'ten gelecek müşterek bir teklifin Bakanlıkça değerlendirilebileceğini belirterek, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesi imkan dahilindedir" ifadelerini kullanmıştı.

Sektör temsilcilerinin bu "müşterek" iradeyi ortaya koymasıyla birlikte, kararın kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.