Çorumlu SMA hastası 1,5 yaşındaki Mustafa Baran Karakiraz’ın ailesi, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette, Mustafa Baran Karakiraz’ın hastalığı ve devam eden tedavi süreci hakkında bilgi alan Başsavcı Bektaş, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Bektaş, ailenin yanında olduğunu vurgulayarak, destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.
Aile ise gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başsavcı Bektaş’a teşekkür etti.

Mustafa Baran bebek yardım bekliyor
Muhabir: NURDAN AKBAŞ