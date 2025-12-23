Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz ve ailesine moral ziyaretinde bulundu.
Ellerinde pankartlar ve balonlarla Karakiraz ailesinin evine yürüyen Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri ve vatandaşlar ziyarette adını ‘umut papatyaları’ koydukları papatyaları ve oyuncağı Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş adına aileye takdim ettiler.
Valilik onaylı bağış bilgileri:
Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz
Banka: Ziraat Bankası
TL IBAN:
TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01
USD IBAN:
TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02
EURO IBAN:
TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03
Faaliyet Sorgulama Numarası: 19.2025.2949-Osman Karakiraz