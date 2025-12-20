Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, ardı ardına açılan zincir marketler ve AVM’lerle baş edemeyen esnafın zaman zaman alışveriş festivali adı altında kurulan ve vatandaşların giyimden gıdaya ve bir çok ürünü bir arada bulabildiği alışveriş fuarlarının küçük esnafa büyük darbe vurduğunu söyledi.

Valilik ve belediye yetkililerine seslenerek, yerel esnafın hak ve menfaatlerini korumalarını isteyen Şimşek, “Esnafımızın birçok kalemde ödemek zorunda olduğu giderleri var. Dükkan kirası, elektrik, su ve doğalgaz faturası, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve yanında çalışan işçinin maaşı derken maliyetleri çok fazla. Yerel esnafımızın iş yerlerine kilit vurdurtmak istemiyorsak alışveriş fuarlarına kesinlikle izin verilmemelidir” dedi.

Esnafın daralan ticaret hacmi ve ağırlaşan ekonomik yükleri karşısında Çorum’da kurulan ve kurulmaya çalışılacak olan bu tür alışveriş fuarlarıyla mücadelelerinin artarak süreceğini kaydeden Necati Şimşek, bu tür fuarların açılmasının ay sonunu zor getiren esnaf için adeta bir "ölüm fermanı" anlamına geldiğini dile getirdi.

Esnafın zor koşullara rağmen kazancını burada harcadığını, dışarıdan gelerek tezgah açanların ilimiz esnafına büyük bir darbe vurduğunu ve bunların kente katkısı olmadığını belirten Şimşek, yetkililerin bu duruma sessiz kalmamalarını istedi.

Oda Başkanı Necati Şimşek, zaten zor durumda ayakta duran yerel esnafın korunup kollanması gerektiğini, dışardan gelenlerin şehrin parasını alıp gittiği gibi, şehre de herhangi bir katma değer bırakmadıklarını belirtti. Başkanlığı süresince bu tür fuar organizasyonlarının iptali için gerekli mercilere dilekçe verdiğini ancak bazen buna kendisinin gücünün yetmediğini aktaran Şimşek, her ne olursa olsun asla mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Oda yönetim kurulu üyeleriyle birlikte özveriyle çalışarak oda üyesi esnafın hak ve menfaatlerinin korunmasında bugüne kadar çok emek verdiklerini hatırlatan Necati Şimşek, bu yönetim anlayışından da asla taviz vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: RIFAT KARA