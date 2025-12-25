Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da kahraman şehidimiz Piyade Sözleşmeli Er Emre Şahin’in kıymetli babası Abdullah Şahin’in cenaze törenine katıldı.

Merhum Abdullah Şahin, Çorum merkez Abdalata (Tekke) köyünde düzenlenen törenle Hakk’a uğurlandı. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, merhum için dualar edildi.

Yetkililer, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. Abdullah Şahin’in mekânının cennet olması temenni edildi.

Muhabir: Haber Merkezi