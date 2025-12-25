Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin toplumsal hayata kazandırılması amacıyla hazırlanan “Hitit’ten Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında 2025 yılı içerisinde yaklaşık 17 bin 750 kişiye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenenen programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Hitit’te Yeşeren Umutlar” projesinin, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine dokunan önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirterek, bu tür projelerin kamu kurumları arasındaki iş birliği kültürünü güçlendirdiğini söyledi.

Çalgan, vatandaşın desteğini almayan hiçbir kurumun kendisinden beklenen hizmeti istenilen ölçüde sunamayacağını ifade ederek emniyet teşkilatının 150 yılı aşkın süredir devlete ve millete fedakarca hizmet ettiğini vurguladı.

Çalgan, emniyet mensuplarının toplumla kurduğu güçlü bağlar sayesinde vatandaş nezdinde büyük bir takdir kazandığını dile getirerek, Proje kapsamında yaklaşık 17 bin 500 kişiye ulaşıldığını belirtti.

Proje ile çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunulduğunu belirten Çalgan, emniyet teşkilatına bakışlarında olumlu bir farkındalık oluşturulduğunu kaydetti.

Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, polisin temel amacının bireylerin hak ve özgürlüklerini korku ve endişeden uzak, güven ortamı içerisinde kullanabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Pehlivan, polisiye hizmetlerin yalnızca suç sonrası müdahalelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Genel güvenlik hizmetleri ve suçla mücadele çok yönlü ve bütüncül bir anlayışla yürütülmelidir. Bu anlayışın en önemli unsurlarından biri Toplum Destekli Polislik hizmetleridir.” dedi.

Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin, toplumun güvenlik taleplerine göre şekillenen çağdaş bir yaklaşım olduğunu ifade eden Pehlivan, bu anlayışın toplumsal sorunlara odaklanan ve çözüm sürecine tüm paydaşları dahil eden bir yapı sunduğunu kaydetti.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen ve Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hayata geçirilen “Hitit’ten Yeşeren Umutlar” projesinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme Kurulu tarafından 531 bin 200 lira bütçe ile onaylandığını aktaran Pehlivan, projenin birçok kamu kurumunun katkılarıyla uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında 2 bin 540 çocuk ve gence yönelik bilgisayar tamir, bakım ve onarım, robotik kodlama, yüzme, müzik/enstrüman, yaratıcı drama ve İngilizce kursları düzenlendiğini belirten Pehlivan, ayrıca Alacahöyük ve Hattuşa gezileri ile doğa yürüyüşü etkinliklerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kursiyerlere eğitim setleri, sportif malzemeler ve müzik kursu öğrencilerine bağlama temin edildiğini dile getiren Pehlivan, kültürel etkinliklere katılan öğrencilere kumanya ikramında bulunulduğunu söyledi.

Pehlivan, ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle 2 bin öğrenciye yönelik afet bilinci eğitimi düzenlendiğini, 10 bin çocuk ve gence ise polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılıkla mücadele, KADES, HAYDİ, UYUMA uygulamaları ve 112 Acil Çağrı Hattı konularında bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Proje kapsamında yapılan anket çalışmalarıyla elde edilen veriler doğrultusunda öğrenciler, aileleri ve eğitsel çevreleri dahil olmak üzere yaklaşık 17 bin 750 kişiye ulaşıldığını aktaran Pehlivan, projeye destek veren kurumlara, eğitimcilere, ailelere ve emniyet personeline teşekkür etti.

Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet personeli, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Program Ulukavak Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan “güvenli trafik” konulu drama gösterisi ve öğrencilerin saz dinletisinin ardından projeye destek veren kamu kurumlarına teşekkür belgesi takdim ile sona erdi.