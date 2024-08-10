Geçtiğimiz Cuma günü Bahçelievler Mahallesi'nde Mahsuni Şerif Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çorumlu sevilen sanatçı Cemal Kurtoğlu sahne aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve çok sayıda mahalle sakininin katıldığı etkinlikte, müzik ve eğlence dolu anlar yaşandı.

Bahçelievler sakinleri, Mahsuni Şerif Parkı'nda gerçekleşen konserde gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Editör: SELDA FINDIK