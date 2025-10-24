Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim, sevgili İstanbullular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Fatih'in emaneti İstanbullumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Sizlerin huzuruna her zaman olduğu gibi yepyeni yatırımlarımızla çıkmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Evet geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz 100 yılın konut projesi için sizlerle bir aradayız. Bugün yeni konut hamleleriyle güzel İstanbullumuzdayız.

"KONUT PROJEMİZİN ŞİMDİDEN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

İnşallah bu projemiz yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Konut projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

"86 MİLYON VATANDAŞIMIZIN TAMAMINA HİZMET GÖTÜRDÜK"

Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük. Bugün de aynı kararlılıkla çalışıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. İvme kaybetmiyoruz. Vitesi asla düşürmüyoruz. Hız kesmeden yolumuza tam gaz devam ediyoruz. Her ailemizin sıcak bir yuvaya güvenli bir konuta kavuşması barınma ihtiyacını en düşük maliyetlerle karşılaması bizim için vazgeçilmezdir

Afet bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Ağır bir deprem faturasına rağmen ümidimizi asla kaybetmiyoruz. Dünyada hiçbir ülkenin taşıyamayacağı ağır bir imtihandan bir alnımızın akıyla kalkıyoruz.

Yılbaşına kadar 453 bin afet konutunu depremzede vatandaşlarımıza sorunsuz, sıkıntısız teslim edeceğiz. Yeni yuvasına kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar ter dökmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda yüzyılın konut projesini hayata geçiriyor, 500 bin konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Şimdi bu projemizin detaylarını paylaşmak istiyorum.

Projemiz ile 81 ilimizin tamamına 500 bin konut yapacağız. Bu 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İstanbulumuzun her iki yakasında toplam 100 bin konut inşa edeceğiz.

Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin yeni yuva kazandıracağız. 3 çocuğu olan aileye yüzde 10 kontenjan ayırdık. Emeklilere yüzde 20 kontenjan ayırdık. Gençlere yüzde 20 kontenjan ayırdık.

"EVLERİMİZ AYDA 6 BİN 750 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE ÖDENECEK"

Yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Vatandaşlarımız uzun vadeli ve düşük taksitli güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Böylelikle olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla vatandaşımızın uygun fiyatlarda konuta erişiminin önünü açacağız.