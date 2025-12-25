Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Çorum şubelerinin düzenlediği program çerçevesinde, 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 19.30’da Çorum Devlet Tiyatrosu’nda kutlanacak.

Cansuyu Yardımlaşma Derneği Çorum İl Başkanı Emrah Öztekin ile AGD ve MGV Çorum Şube Başkanı Selim Cebeci, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler.

Siyer-i Nebi ödül töreni, sinevizyon ve şiir dinletisinin de yer aldığı program, Hafız Sefa Kırcı’nın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak, Grup Çağrı ve Grup Sadâ’nın ezgi dinletileri sunulacak. Mavi Marmara Gazisi, Sumud Filosu Gönüllüsü Fikret Bayram da geceye konuk olacak.