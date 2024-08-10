Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ağustos Ayı Bağımlılıkla Mücadele Dar Kurul Toplantısına başkanlık ederek, bağımlılıkla mücadelenin etkinliği ve sürdürülebilirliği konusunda önemli adımlar atılacağını belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Vali Dağlı, gerçekleştirilen toplantının stratejik iş birliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu ve bağımlılıkla mücadelede kalıcı adımlar atarak sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ