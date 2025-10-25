Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Cumartesi Pazarı’nda yaşanan tartışma sonrasında iki pazarcı esnafının tezgâhlarının iki hafta süreyle kapatılmasına yönelik alınan karara tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile iki pazarcı arasında yaşanan tartışmanın ardından, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 26/b maddesi kapsamında esnafa cezai işlem uygulanmıştı.

Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, verilen cezanın ilk kusurda bu kadar ağır olmaması gerektiğini savundu. Yılmaz, “İlgili yönetmeliklere aykırı davranan pazarcı esnafına öncelikle uyarı veya benzeri bir ceza uygulanmalıydı. İlk hatada iki hafta tezgâh kapatma cezası verilmesini adil bulmuyoruz” dedi.

“Savunma hakkı kutsaldır” diyen Yılmaz, kararda esnafa savunma hakkı tanınmadan doğrudan yaptırım uygulandığını belirterek, “Bu durum yargısız infaz niteliği taşımaktadır. Önce uyarı yapılabilir, kusur devam ederse kademeli olarak cezalar artırılabilirdi. İlk olayda iki hafta kapatma cezası adil değildir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, kararın belediye encümeni tarafından alındığını ve bu karara itiraz hakkının bulunmadığını, yalnızca idari yargı yolunun açık olduğunu hatırlattı. Belediye Başkanı Aşgın’dan bu süreçte destek beklediklerini söyleyen Yılmaz, “Pazarcı esnafı günlük kazancıyla geçimini sağlayan insanlardır. Tezgâhının kapatılması demek, o gün evine ekmek götürememesi demektir” dedi.

Son olarak belediyeden pazarcı esnafına yönetmelikler konusunda bilgilendirme yapılmasını talep eden Yılmaz, “Esnafımızın hak ve yükümlülükler konusunda daha bilinçli olması, benzer durumların tekrar yaşanmaması için önemlidir” açıklamasında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi