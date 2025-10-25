Tahtasız, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak ile birlikte baraj sahasında yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, barajın söz verildiği tarihte tamamlanamadığını belirtti.

“Diğer birçok proje gibi, Sungurlu Kırankışla Barajı da verilen tarihte bitirilemedi,” diyen Tahtasız, şunları söyledi:

“Barajın yer teslimi 10 Mart 2017 tarihinde yapıldı. Kırankışla Barajı’nın 2020 yılında tamamlanacağı, 3.172 hektar tarım arazisinin sulanacağı ve yılda 6.3 hektometre küp içme suyu temin edileceği açıklanmıştı. Ancak aradan 8 yıl geçmesine rağmen barajda bir metreküp dahi su tutulamadı.”



Barajın tamamlanma tarihinin 2026’ya sarktığını hatırlatan Tahtasız, “6 yıllık gecikmenin maliyeti oldukça yüksek. Bu yük doğrudan halkın cebinden çıkıyor. Sungurlu halkı ve çiftçilerimiz hâlâ suya kavuşmayı bekliyor” dedi.

Tahtasız ayrıca, baraj yapımı için istimlak edilen bazı arazilerin bedellerinin hâlâ ödenmediğini, tarımsal sulama ihalesinin de yapılmadığını vurguladı.

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu projenin takipçisi olacağız. Kırankışla Barajı’na ait eksik ihaleler bir an önce yapılmalı, gerekli ödenek sağlanarak baraj tamamlanmalıdır.”