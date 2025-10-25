Başkan Aşgın’ın denetimi esnasında yaşanan olayın ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanak tutuldu ve durum Belediye Encümeni’ne sevk edildi. Encümen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, pazar yerinde vatandaşlara kötü davranışta bulunan M.G. ve G.B. hakkında Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 26/b maddesine istinaden cezai işlem uygulanarak tezgâhları iki hafta faaliyetten men edildi.

Kararın ardından bugün Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili tezgâhları kapatarak “Bu tezgah, tüketiciye karşı sözlü kötü muamelede bulunulması nedeniyle Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 26/b maddesine istinaden Çorum Belediyesi tarafından süreli olarak faaliyetten men edilmiştir.” yazılı afiş astı.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Pazarlarımızda güvenli ve huzurlu alışveriş ortamını sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşımızın da, dürüst esnafımızın da hakkını korumaya devam edeceğiz.” denildi.