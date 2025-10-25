Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Öte yandan, ABD'nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve LUKOIL'e yaptırım uygulamasının ardından petrol fiyatları 61 dolardan 65 dolar seviyesine yükseldi.

Bu gelişmenin ardından akaryakıta büyük zam geldi.

AKARYAKITA GECE YARISI BÜYÜK ZAM GELDİ

ABD'nin Rus petrolüne yasak getirmesinin ardından akaryakıta tarihin en büyük zammı yapıldı.

25 Ekim 2025 saat 00.01'den itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3.04 TL artışa gidildi.

Çorum'da 54 TL motorinin litre fiyatı 57 lirayı geçti.