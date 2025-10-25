Amasya’nın Hamamözü ilçesinde kuduz hastalığına dikkat çekmek ve korunma bilincini artırmak amacıyla bir okullarda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Dr. Emirhan Akkaya, Hamit Kaplan Ortaokulu ve Adil Candemir Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği eğitimde, kuduz hastalığının tanımı, bulaşma yolları, korunma yöntemleri ile erken müdahalenin önemi hakkında bilgi verdi.

Kuduzun köpek, kedi, sığır, koyun keçi, at, eşek gibi evcil hayvanlarla kurt, tilki, çakal, domuz, ayı, sansar, kokarca ve gelinciğin olduğu yabani hayvanlardan insanlara bulaşıp ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Akkaya, "Yüzde 91 oranında köpeklerden bulaşmaktadır. Kuduz ölümcüldür. Ama tamamen önlenebilir bir hastalıktır. Bilinçli davranarak hem kendimizi hem çevremizi koruyabiliriz" diye konuştu.

Akkaya, özellikle kırsal bölgelerde hayvan ısırıklarının ardından sağlık kuruluşlarına zamanında başvurulmasının hayati önem taşıdığını vurguladığı programlarda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

