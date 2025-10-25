Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Tele 1 televizyonuna kayyım atanmasını ve Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, Tele 1 emekçilerinin yanında olduklarını vurguladı.

İktidara seslenen Dinçer Solmaz, özgür basının ve halkın sesinin kısılamayacağını dile getirerek, “TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız! Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!” ifadesini kullandı.

Dinçer Solmaz, “Casusluk gibi deli saçması bir iddia üzerinden Merdan Yanardağ’ı suçlayıp TELE1’e kayyım atamak tam da bu iktidarın yapacağı iştir!

Hükmedemediği medyayı sansür etmek tam bir darbeci refleksidir! TELE1 emekçilerinin yanındayız.

Siyaseti, sivil toplumu, iş-sanat dünyasını ve medyayı hedef alarak, herkese, “Bir gün sıra size gelecek” diye korku salmaya çalışan darbecilere sesleniyoruz.

TELE1’i sustursanız, bu milleti susturamazsınız!

Ne yaparsanız yapın, millete galip gelemezsiniz!” dedi.

Solmaz, gazetecilere, sendikacılara, muhalif belediye başkanlarına yönelik gözdağı, gözaltı ve tutuklamalarla bir yere varılamayacağının altını çizerek, tüm bunların özgür basını ve halkın sesini susturma çabası olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'deki yoksulluğun ve gelir adaletsizliğinin temel nedenlerinden birinin demokrasi eksikliği olduğunu vurgulayan Solmaz, "Demokrasi yoksa ekonomi yok, özgürlük yok. Küçük bir zümre saraylarda yaşarken milyonlar yoksulluğa mahkum ediliyor" diye konuştu.

Toplumun tüm muhalif kesimlerine saldırı olduğuna dikkati çeken Solmaz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu süreç yaklaşık bir yıl önce başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i tutuklayarak başlattılar belediye operasyonlarını. Bu operasyonlardan sonra 19 Mart’ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması, tutuklanarak Silivri Zindanına gönderilmesi ve yalnızca Cumhuriyet Halk Partili belediyelere değil, toplumun tüm muhalif kesimlerine yönelik saldırılarla karşı karşıya kalmamız, bunun bir devamıdır.

TÜSİAD Başkanı’na soruşturma açtılar iş dünyasına gözdağı. Sendika başkanlarını tutukladılar emek dünyasına gözdağı. Gazetecileri tutukluyorlar. Fatih Altaylı şu anda cezaevinde gazetecilere gözdağı. TELE1’e kayyum atandı, Merdan Yanardağ gözaltında yine özgür basını susturma çabası. Yani Türkiye’nin azınlık iktidarının arkasında hizalanmayan kim varsa, onları susturmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Burada gördüğünüz şey, basını susturmaya yönelik bir hamledir. TELE1’i susturmak istiyorlar. Aslında hepimizi susturmak istiyorlar. Bütün özgür basını susturmak istiyorlar. Bu, özgür basına vurulmuş bir darbedir.

Bu yöntemlerle toplumu susturarak, gözdağı vererek, baskıyla sindirerek tükenmiş iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Ama biz buna izin vermeyeceğiz.

Bu karanlığa karşı mücadele edeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet bizimledir. Halkın desteği bizimledir. Millet gerçekleri görüyor. Günün sonunda erken seçim sandığı bu milletin önüne gelecek ve bu ceberut iktidardan hep birlikte kurtulacağız. Cumhuriyetin kurumlarını hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Ve bu topraklarda demokrasiyi kurumsallaştıracağız. Demokrasiyi kurumsallaştırdığımız zaman bir daha hiç kimse bu tür uygulamaları yapamayacak.

Biz demokrasimize, irademize, gazetecilere, televizyonlara hep birlikte sahip çıkacağız. Üç dört muhalif kanal kaldı; onlara bile tahammülleri yok. Ama bu günleri hep beraber atlatacağız. Kayyumların değil, demokrasinin hâkim olduğu günleri hep birlikte yaşayacağız. TELE 1’in yanında olmaya devam edeceğiz.”

Muhabir: Haber Merkezi