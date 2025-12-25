Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla Çorum’da gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla resmi kontroller titizlikle devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, unlu mamul üretim yerleri ile tatlı, pasta ve şekerli mamul üretim ve satış noktaları kontrol ediliyor.

Denetimler ayrıca kuruyemiş satış yerleri ile alkollü içecek satışı yapan işletmeleri de kapsıyor. İl Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde; ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve depolama koşulları, izlenebilirlik kayıtları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen ve sanitasyon şartları detaylı şekilde değerlendiriliyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, denetimlerin amacının vatandaşların yılbaşı alışverişlerini güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlerle yapmalarını sağlamak ve olası risklerin önüne geçmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, vatandaşların gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirebilecekleri hatırlatılarak, sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yılbaşı için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

