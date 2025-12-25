Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri kapsamında, Osmancık ilçe merkezinden geçen Kızılırmak Nehri’nde yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda sahipsiz ağ ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere sağlıklı ekosistemler bırakılması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Ele geçirilen ağların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nehir ortamından kaldırıldığı ifade edildi.

Yasa dışı avcılık faaliyetlerinin su ürünleri stoklarına, doğal dengeye ve ekosisteme ciddi zararlar verdiğine dikkat çekilerek, bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunularak, doğanın korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği için herkesin duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi