4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında ülke genelinde uygulanan dumansız hava sahası düzenlemeleri doğrultusunda Çorum’da denetimler aralıksız sürüyor.

Kanun hükümleri uyarınca kamu hizmet binaları, eğitim ve sağlık kurumları, toplu taşıma araçları, eğlence ve yeme-içme mekânları da dâhil olmak üzere birçok kapalı alan ile açık alanlarda tütün ürünü tüketimi yasaklanmış durumda. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kolluk birimleriyle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen denetimlerde, kanuna aykırılık tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulanıyor.

Bu kapsamda, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, ikram ve eğlence sektörü işletmecilerine yönelik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sektör temsilcilerine pasif etkilenim, ikinci el ve üçüncü el tütün dumanının insan sağlığı üzerindeki etkileri detaylı şekilde anlatıldı.

Toplantıda uzmanlar, görseller eşliğinde açık alan ve kapalı alan tanımlarını açıklayarak işletmelerde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Ayrıca dumansız hava sahası uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi için planlanan çalışmalar aktarıldı.

Toplantıda, bakım evi, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, cezaevleri ve uluslararası/şehirlerarası denizyolu araçlarının güvertelerinde oluşturulabilen tütün kullanımına mahsus alanlar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Tütün içermeyen fakat tütün mamulünü taklit eden nargile ve benzeri ürünlerin de tütün ürünü kabul edildiği hatırlatılarak, işletmelerin bu kapsamda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiği vurgulandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, dumansız hava sahası kurallarına uyulmasının halk sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek denetimlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

