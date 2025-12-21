Çorum’un gözde okullarından İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri, “kardeş okul” olarak belirlenen Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu’na kitap desteğinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uyarınca hazırlanan “Okulun Kalbi Kütüphaneler” projesi kapsamında İnönü Anadolu Lisesi kütüphanecilik kulübü gönüllü öğrencileri Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu’nu ziyaret etti. Burada öğrenciler tarafından toplanan 500 kitap öğrencilere hediye edildi.

İnönü Anadolu Lisesi öğrencileri ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeşil doğaya dikkat çekmek amacıyla “Yeşil Vatan Geleceğe Çare Farkındalık” etkinliği yaptı. Fidan dikiminde İnönü Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından “Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan. Bir Fidan, Bir Öğretmen; Geleceğe Nefes” sloganıyla çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ