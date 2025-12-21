Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi tarafından Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma Hizmetleri Programı öğrencilerine yönelik “Çocuk Evlerinin İşleyişi ve Gönüllülük Faaliyetleri” tanıtım programı gerçekleştirildi.

Programa, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Sümeyra Pehlivan ile Psikolog Çağla Giriş sunumlarıyla katıldı. Etkinliğin amacı, üniversite öğrencilerinde toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmek ve dezavantajlı çocukların yaşamlarına gönüllülük yoluyla katkı sağlanmasını teşvik etmek olarak açıklandı.

Aile ortamına benzer bir düzen sunan çocuk evlerinde çocukların eğitim, sağlık, sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının profesyonel ekiplerce karşılandığı belirtilerek, bireysel ilgi ve yetenekleri destekleyen sosyal etkinliklerin önemine vurgu yapıldı. Programda, çocuk evlerinde yürütülen çalışmalar detaylı şekilde aktarıldı; gönüllü öğrencilerin sürece nasıl dahil olabileceği, hangi alanlarda destek verebileceği ve gönüllülüğün çocuklar üzerindeki olumlu etkileri paylaşıldı.

Gönüllü olmak isteyen öğrencilerin çocuklarla nitelikli zaman geçirme, akademik destek sağlama, sosyal etkinlik düzenleme, atölye çalışmaları yürütme gibi birçok alanda katkı sunabileceği ifade edildi.

Program sonunda, tanıtım sunumlarını gerçekleştiren personele Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğin, hem koruma altındaki çocukların yaşamlarına dokunmak hem de sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak açısından önemli bir buluşma olduğu belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK