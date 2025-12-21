Çorum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hayallerim ve Öğretmenim” temalı resim yarışmasında dereceye giren 19 Mayıs İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Yüsra Elmas, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette Yüsra Elmas’a Okul Müdürü Turgut Çağlayan ve Sınıf Öğretmeni Ayşegül Çelebi eşlik etti. Başarılı öğrenci, yarışma kapsamında hazırladığı resmini İl Milli Eğitim Müdürü Çağlar’a takdim etti.

Cemil Çağlar da bu anlamlı hediye için Yüsra Elmas’a teşekkür ederek kendisine çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Çağlar: “Yarışmada elde ettiği başarıyla gururlandıran öğrencimiz Yüsra Elmas’ı tebrik ediyor, sanata ve hayallerine olan tutkusunun her zaman devam etmesini diliyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR