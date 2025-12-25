Çorum’da 2025 yılının son Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir toprak kullanımı, tarım dışı kullanım talepleri ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan başvurular değerlendirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, verimli tarım arazilerinin korunmasına yönelik alınacak tedbirler ile uygulanacak politikalar üzerinde duruldu. Tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması ve toprak kaynaklarının etkin kullanımı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toprak kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve doğal dengenin korunması amacıyla yapılan toplantıda, gündem maddeleri detaylı şekilde ele alınarak karara bağlandı.

