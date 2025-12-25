Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, bu müstesna gecenin rahmet, bereket ve manevi arınmanın önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Regaip Kandili’nin insan hayatının, sağlığın ve iyiliğin değerini bir kez daha hatırlattığını belirten Afacan, eczacılık mesleğinin yalnızca ilaçla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Eczacılar olarak yalnızca ilaca değil; insana, umuda ve şifaya dokunan bir mesleğin mensuplarıyız” dedi.

Manevi duyguların güçlendiği bu özel gecenin toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu dile getiren Afacan, mesajında başta meslektaşları olmak üzere tüm halk için sağlık, huzur ve dayanışma temennisinde bulundu.

Afacan, Regaip Kandili’nin ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, edilen duaların kabul olmasını temenni etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR