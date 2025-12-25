Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Karadeniz Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalması beklenirken, soğuk havanın yeni yılın ilk haftasına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, bu durumun kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtildi.

ZİRAİ DON RİSKİ

Meteoroloji yetkilileri, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zirai don riskinin artacağına dikkat çekerek, üreticilerin tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Soğuk hava nedeniyle ürün kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan Çorum'da yarın ve Cumartesi günü kar bekleniyor.

ÇORUM VE ÇEVRESİ DONACAK

Bölge illerinde 26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklıklar ise şu şekilde açıklandı:

Çorum -6 derece

Samsun 2 derece

Sinop 3 derece

Ordu 3 derece

Kastamonu -5 derece

Amasya -3 derece

Tokat -4 derece.