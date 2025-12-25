Yeni yıla sayılı günler kala, akaryakıt fiyatlarına uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı kesinleşti. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeyle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarında tabelalar yukarı yönlü güncellenecek. Peki akaryakıtta kaç TL indirim gelecek? Benzin ve motorine kaç TL zam gelecek? Çorum güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 25 Aralık 2025 güncel akaryakıt fiyat listesi...

AKARYAKITTA YENİ YIL ZAMMI

2026 yılına giriş öncesinde yapılan düzenlemeyle, ÖTV kaynaklı fiyat artışları pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Hükûmetin enflasyonla mücadele hedefleri ve bütçe dengeleri doğrultusunda hazırlanan yeni vergi düzenlemesi, 1 Ocak itibarıyla uygulamaya alınacak.

ZAM MİKTARLARI BELLİ OLDU

Ekonomist Cahit Saraçoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre, yeni yılın ilk sabahında akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin litre fiyatları en az 1 lira artacak.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL; motorine 1,41 TL ​ zam gelecek.

İŞTE ÇORUM'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI;

-Benzin litre fiyatı: 53.38 TL

-Motorin litre fiyatı: 54.91 TL

-LPG litre fiyatı: 26.51 TL