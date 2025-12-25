Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin bugün basın açıklaması yapacak.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, açıklanan 2026 yılı asgari ücretine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek. Basın açıklaması, bugün saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek.

Platform tarafından yapılan çağrıda “Milyonlarca işçiyi açlık sınırının altına hapseden sefalet ücretini tanımıyoruz! İnsanca yaşayacak ücret için mücadeleye” denilerek, emekten ve demokrasiden yana olan tüm kesimler basın açıklamasına davet edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ