600 kişilik geçici işe

3 bin 91 kişi başvurdu

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Çorum Valiliği işbirliği ile toplam 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlattı.

Bu kapsamda Çorum merkez ve ilçelerde toplam 600 kişinin istihdam edileceği iş için İŞKUR’a 3 bin 91 başvuru olduğu ve bu başvurular arasında ise şartları uyan 2 bin 643 kişinin kuraya katılmaya hak kazandığı öğrenildi.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 6 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak. Program 05 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

KURA ÇEKİLDİ

Başvuruları 15-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan 600 kişilik geçici iş için noter tarafından kura çekimi düzenlendi. Çorum 6. Noter Başkatibi Ebubekir Bulat, Valilik görevlisi Burak Şafak ve İŞKUR yetkililerinin katılımı ile İŞKUR İl Müdürlüğü’nde online olarak gerçekleştirildi.

Özel politika listesinde bulunan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanların öncelikli olarak değerlendirildiği kura kapsamında işe yerleşen 600 kişi 05-31 Ocak tarihleri arasında ilk 4 hafta haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün çalışacak. Çalışma günleri de Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek. Katılımcılara, çalıştıkları her gün için İŞKUR tarafından cep harçlığı ödenecek. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri yine İŞKUR tarafından karşılanacak.

TOPLAM 3 BİN 91 BAŞVURU

Çorum merkezde 300 kişilik iş için 1707 başvurunun 1476’sı geçerli sayılarak kuraya katıldı. Alaca’da alınacak 30 kişi için 177 başvurunun 140’; Bayat’taki 25 kişilik iş için 86 başvurunun 70’i; Boğazkale’deki 14 kişilik iş için 30 başvurunun 22’si; Dodurga’da 14 kişilik iş için 57 başvurunun 54’ü; İskilip’te 35 kişilik iş için 265 başvurunun 232’si; Kargı’da 20 kişilik iş için 80 başvurunun 60’ı, Laçin’de 14 kişilik iş için 29 başvurunun 23’ü, Mecitözü’nde 14 kişilik iş için 76 başvurunun 58’i; Oğuzlar’da 14 kişilik iş için 45 başvurunun 35’i; Ortaköy’de 20 kişilik iş için 77 başvurunun 67’si; Osmancık’ta 40 kişilik iş için 320 başvurunun 281’i, Sungurlu’da 40 kişilik iş için 105 başvurunun 94’ü ve Uğurludağ’da 20 kişilik iş için 37 başvurunun 28’i kuraya girdi.

Kura sonuçları İşkur İl Müdürlüğü'nden öğrenebilecek.