Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti’ne, yapılan seçimle Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ile Karabürçek Köyü Muhtarı Mehmet Sucu seçildi.

Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nin muhtar üyeleri, yapılan seçimle belirlendi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.

Daha sonra yapılan seçimlerde, SYDV Mütevelli Heyeti merkez mahalle muhtarları temsilciliğine Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, köy muhtarları temsilciliğine ise Karabürçek Köyü Muhtarı Mehmet Sucu aday oldu.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda her iki muhtar da oy birliğiyle SYDV Mütevelli Heyeti üyeliğine seçildi. Seçimin ardından toplantı, muhtarların talep ve görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi