Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Pehlivan’a Çorum basını hakkında bilgiler verdi. Özkaleli'nin öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer ve Volkan Sınayuç katıldı.

Ziyarette son yıllarda ilimiz asayişinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüşlerini dile getiren Özkaleli, “Çorum’un iyilik ve güzelliklerle anılması, huzur dolu bir şehir olması için emniyetimizle birlik beraberlik içerisinde çalışacağız.” diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da, Çorum’u huzurlu bir kent haline getirmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirtirken, bu konuda basının da üzerine düşeni yapacağına inandığını söyledi.

Basının vatandaşla devlet kurumları arasında bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Pehlivan, basın ile her zaman diyalog içerisinde olduklarını dile getirdi.

İl Emniyet Müdürü Pehlivan, Bülent Özkaleli ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi