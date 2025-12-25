Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ayvaz'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette Ayvaz’a, Cemiyet faaliyetleri ile ilgili bilgi verildi.

Özkaleli'nin öncülüğündeki ziyarete Cemiyet Başkanvekili Bilal Çevrim, Başkan Yardımcısı Mustafa Burak Yalçın, Sekreter Nihat Karalar ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer ve Volkan Sınayuç katıldı.

İl Jandarma Komutan Ayvaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Gazeteciler Cemiyeti heyetine teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi